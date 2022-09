“Sono gay”. Coming out del famoso calciatore: “Non voglio avere paura”. La reazione dei tifosi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Altro coraggioso Coming out nel mondo del calcio maschile. Zander Murray è gay, a raccontarlo è lui stesso. Il giovane calciatore ha deciso di uscire allo scoperto ammettendolo prima ai suoi compagni di squadra. Solo in un momento successivo lo ha detto pubblicamente ai suoi tifosi. Murray prende spunto probabilmente dalla confessione di Jake Daniels che resta di fatto l’unico calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Ora l’annuncio pubblico di Zander Murray e naturalmente Sono migliaia i messaggi d’affetto per il calciatore. Tra questi anche quello di Tom Daley, che su Instagram ha scritto: “Grazie Zander Murray! Credo che sia bellissimo vedere un altro calciatore che ha il coraggio di essere apertamente se stesso“. Il giovane ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Altro coraggiosoout nel mondo del calcio maschile. Zander Murray è gay, a raccontarlo è lui stesso. Il giovaneha deciso di uscire allo scoperto ammettendolo prima ai suoi compagni di squadra. Solo in un momento successivo lo ha detto pubblicamente ai suoi. Murray prende spunto probabilmente dalla confessione di Jake Daniels che resta di fatto l’unicoprofessionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Ora l’annuncio pubblico di Zander Murray e naturalmentemigliaia i messaggi d’affetto per il. Tra questi anche quello di Tom Daley, che su Instagram ha scritto: “Grazie Zander Murray! Credo che sia bellissimo vedere un altroche ha il coraggio di essere apertamente se stesso“. Il giovane ha ...

