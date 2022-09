Agenzia ANSA

Il gruppo energetico statale algerinoconferma la sua capacità di fornire all'Italia i quantitativi di gas promessi. "rassicura i suoi clienti italiani sulla sua capacità di fornire i volumi contrattuali nell'intero periodo di durata dei contratti", ha dichiarato il ceo Toukif Hakkar in un'intervista di cui ..., afferma il sito, non sara' indi garantire le forniture extra previste. 'Ci chiediamo', incalza Eni in riferimento a quanto riportato dal portale, 'quali siano fonti e interessi non ... Sonatrach, in grado di fornire all'Italia il gas promesso - Ultima Ora Il gruppo energetico algerino Sonatrach conferma la sua capacità di fornire all'Italia i quantitativi di gas promessi "nell'intero periodo di durata dei contratti". Lo ha dichiarato il Ceo Toukif Hakk ...Il gruppo energetico statale algerino Sonatrach conferma la sua capacità di fornire all'Italia i quantitativi di gas promessi. (ANSA) ...