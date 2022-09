Solo Speranza e Lorenzin pensano che ancora sia efficace fare campagna elettorale sul Covid (Di mercoledì 21 settembre 2022) Solo il ministro della salute uscente, Roberto Speranza, e la dem Beatrice Lorenzin ritengono che sia ancora utile ed efficace tirare in ballo il Covid in campagna elettorale accusando la destra di essere vicina ai no vax. Una linea che anche Carlo Calenda ha contestato affermando che se si è vaccinato il 90 per cento della popolazione vuol dire che se lo sono fatto anche quelli di destra. Lorenzin ha nostalgia del green pass Ma Speranza e Lorenzin, imperterriti, continuano a battere su un tasto ormai logorato dal tempo. In particolare ora che anche Joe Biden dice che la pandemia è finita. Lorenzin però non sa che dire e non sa cosa proporre quindi si butta sul green pass: “Il leader ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022)il ministro della salute uscente, Roberto, e la dem Beatriceritengono che siautile edtirare in ballo ilinaccusando la destra di essere vicina ai no vax. Una linea che anche Carlo Calenda ha contestato affermando che se si è vaccinato il 90 per cento della popolazione vuol dire che se lo sono fatto anche quelli di destra.ha nostalgia del green pass Ma, imperterriti, continuano a battere su un tasto ormai logorato dal tempo. In particolare ora che anche Joe Biden dice che la pandemia è finita.però non sa che dire e non sa cosa proporre quindi si butta sul green pass: “Il leader ...

