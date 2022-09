“Siamo l’Italia che lavora e che produce”. Il Cav lancia la volata per FI (Di mercoledì 21 settembre 2022) Forza Italia, da 28 anni, è il partito maggiormente impegnato al fianco degli italiani: Berlusconi fa il punto sulla storia degli azzurri Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Forza Italia, da 28 anni, è il partito maggiormente impegnato al fianco degli italiani: Berlusconi fa il punto sulla storia degli azzurri

Eurosport_IT : I campioni del mondo siamo noiiiiiiiiiiii! ?????????? #Subbuteo - Mov5Stelle : Noi siamo quelli che hanno portato 209 miliardi del Recovery Fund per l’Italia, quali risultati ha portato invece i… - gparagone : Preferisco avere la mia identità; non sono un quadrato magico, non voglio il #PianoColao. No ad algoritmi, robotic… - _Davideeee_ : Siamo in sosta per le nazionali e quindi ripropongo questa perla del capitano con l'italia. - mlgelm : RT @fanpage: Siamo campioni! L'#Italia vince l'argento nella cronometro mista dei mondiali #21settembre -