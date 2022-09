Si sarebbe «tolto volontariamente la vita». Aveva solo 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto l’ex volto di Uomini e Donne, Manuel Achille Vallicella. Aveva solo 35 anni. A dare la notizia, l’amico deejay Enrico Ciriaci: «Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP». il deejay ha specificato che «Manuel Vallicella è morto togliendosi volontariamente la vita». Notizia confermata anche da Amedeo Venza. Maurizio Costanzo intervista la moglie Maria De Filippi e lei si commuove ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto l’ex volto di Uomini e Donne, Manuel Achille Vallicella.35. A dare la notizia, l’amico deejay Enrico Ciriaci: «Ciao amico mio, troppo buono per questamaledetta. RIP». il deejay ha specificato che «Manuel Vallicella è morto togliendosila». Notizia confermata anche da Amedeo Venza. Maurizio Costanzo intervista la moglie Maria De Filippi e lei si commuove ...

