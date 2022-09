Shotgun Wedding | il film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel arriva su Prime Video dal 27 gennaio 2023

DrApocalypse : #ShotgunWedding, la romantic comedy con Jennifer Lopez arriva direttamente su Prime Video - SocialArtistOF2 : #ShotgunWedding, il film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel su Prime Video dal 27 gennaio 2023. -

Cinematographe.it

Josh Duhamel e la storia d'amore con la cantante Fergie Per l'attore di(con Jennifer Lopez , presto su Prime Video), si tratta del secondo matrimonio. Dal 2004 al 2017, infatti, è ...... del resto è stato estromesso anche dall'ultimo lavoro nel quale era impegnato, la commedia con Jennifer Lopez intitolata, sostiuito da Josh Duhamel dopo essere stato licenziato dalla ... Shotgun Wedding: rivelata la data d'uscita del film Prime Video con Jennifer Lopez Shotgun Wedding, il film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, è pronto a debuttare su Prime Video: ecco la data d'uscita ufficiale!Jennifer Lopez's new romantic comedy Shotgun Wedding has landed itself a release date. The movie stars the veteran popstar and actress as bride-to-be Darcy, who is excited for her dream wedding in a ...