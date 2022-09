Serie B 2022/2023: anticipi e posticipi dalla decima alla quattordicesima giornata (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Lega Serie B ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi dalla decima alla quattordicesima giornata del campionato cadetto, vale a dire dal 22 ottobre al 27 novembre, ricordando che la seconda divisione italiana non si fermerà durante i Mondiali in Qatar. Palermo-Cittadella è stato disposto su richiesta della Questura per la contemporanea organizzazione di un altro evento sportivo nel prato accanto allo stadio, tutte le sfide saranno visibili su Sky, Dazn e Helbiz. 10a giornata DI ANDATA BRESCIA – VENEZIA: sabato 22 ottobre 2022, ore 14.00 COMO – BENEVENTO: sabato 22 ottobre 2022, ore 14.00 FROSINONE – BARI: sabato 22 ottobre 2022, ore 14.00 REGGINA – PERUGIA: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) La LegaB ha ufficializzato glie idel campionato cadetto, vale a dire dal 22 ottobre al 27 novembre, ricordando che la seconda divisione italiana non si fermerà durante i Mondiali in Qatar. Palermo-Cittadella è stato disposto su richiesta della Questura per la contemporanea organizzazione di un altro evento sportivo nel prato accanto allo stadio, tutte le sfide saranno visibili su Sky, Dazn e Helbiz. 10aDI ANDATA BRESCIA – VENEZIA: sabato 22 ottobre, ore 14.00 COMO – BENEVENTO: sabato 22 ottobre, ore 14.00 FROSINONE – BARI: sabato 22 ottobre, ore 14.00 REGGINA – PERUGIA: ...

Gazzetta_it : Zakaria: 'Juve troppo bassa, quel gioco non faceva per me'. E anche De Ligt punge ancora - Gazzetta_it : #Allegri-#Bonucci, torna il gelo: fa rumore la rinuncia al capitano con la #Juve nella bufera - DiMarzio : . @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Fabio #Cannavaro - DiMarzio : Dalle giovanili rossonere con #Inzaghi ai gol con il @PordenoneCalcio: suo padre vinse la Champions con il #Milan d… - sportli26181512 : Inter, dove sono Asllani e Bellanova? Senza Brozovic contro la Roma...: Inter, dove sono Asllani e Bellanova? Senza… -