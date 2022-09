Serie B 2022 - 2023, anticipi e posticipi 7a - 14a Giornata diretta tv Sky Sport, DAZN, Helbiz Live (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Lega Serie B ha reso noto il programma gare delle prime nove giornate di campionato 2022-23.Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 08 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo 2023. Fine Campionato (ultima Giornata) venerdì 19 maggio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 21 settembre 2022) La LegaB ha reso noto il programma gare delle prime nove giornate di campionato-23.Ridotti al minimo i turni infrasettimanali che saranno due: giovedì 08 dicembre e martedì 28 febbraio. Tre le soste per gli impegni delle nazionali maggiori e giovanili: sabato-domenica 24-25 settembre, sabato-domenica 19-20 novembre e sabato-domenica 25-26 marzo. Fine Campionato (ultima) venerdì 19 maggio...

Gazzetta_it : Zakaria: 'Juve troppo bassa, quel gioco non faceva per me'. E anche De Ligt punge ancora - Gazzetta_it : La Juve di oggi e quella della grande rimonta: perché crederci, e perché no - Gazzetta_it : #Allegri-#Bonucci, torna il gelo: fa rumore la rinuncia al capitano con la #Juve nella bufera - Ilmiodiabete : La FDA ha emesso un avviso che avverte le persone con diabete che utilizzano un microinfusore per insulina Medtroni… - Screenweek : #FateTheWinxSaga parte forte su #Netflix La serie italiana si è piazzata al secondo posto settimanale tra le serie… -