Serie A | i numeri della sosta | Napoli meglio del Manchester City | lo Spezia batte la Juventus

(Adnkronos) - Dai dati di Calcio.com emerge che gli azzurri sono terzi in Europa per numero di tiri effettuati e primi in Italia per i passaggi riusciti. Bianconeri in crisi, le palle recuperate in attacco sono un problema Roma, 21 settembre 2022 - Imbattuto dopo sette giornate e ancora in crescita dopo il blitz contro il Milan, il Napoli si conferma prima squadra del campionato anche nel primo bilancio numerico della stagione. A poco più di un mese dall'inizio del campionato, gli azzurri brillano nei numeri di https://www.agristorecosenza.it/ , data hub di Planet Entertainment – gruppo SKS365 specializzato nelle statistiche dei maggiori campionati europei. In Serie A la squadra di Spalletti spicca innanzitutto per il numero di tiri, arrivati a 123 dopo il primo assaggio di stagione. Un numero che pone ...

