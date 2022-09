Serie A: Fabio Cannavaro torna in panchina… e inizia la sua carriera in Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-20 10:27:55 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lgamba il momento del ritorno in panchina. Fabio Cannavaro, leggenda del ‘Calcio’, Pallone d’Oro ed ex giocatore del Real Madrid, si veste di nuovo con la tuta per guidare la sua nuova squadra: il Benevento di Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Italia’, l’intesa è stata raggiunta ieri sera e oggi verrà timbrata la firma che porta l’ex difensore centrale ad essere il nuovo allenatore del club di Campano. Nelle ultime ore il Benevento (che è a metà classifica di Serie B dopo un inizio deludente) ha deciso di cambiare rotta. Caserta, di cui si parlava già lo scorso anno, viene licenziato e Fabio Cannavaro lo sostituisce. L’ex ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) 2022-09-20 10:27:55 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: lgamba il momento del ritorno in panchina., leggenda del ‘Calcio’, Pallone d’Oro ed ex giocatore del Real Madrid, si veste di nuovo con la tuta per guidare la sua nuova squadra: il Benevento diB. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’intesa è stata raggiunta ieri sera e oggi verrà timbrata la firma che porta l’ex difensore centrale ad essere il nuovo allenatore del club di Campano. Nelle ultime ore il Benevento (che è a metà classifica diB dopo un inizio deludente) ha deciso di cambiare rotta. Caserta, di cui si parlava già lo scorso anno, viene licenziato elo sostituisce. L’ex ...

sportface2016 : Grave lutto per Fabio #Liverani: è morta la moglie Federica. Lascia due figli - Mauriziodef89 : @fabio_dt Si può paragonare l'impatto che ha avuto il georgiano con l'impatto avuto da Kakà su una serie A che però… - hbk_89 : RT @EnricoTurcato: Con Fabio #Cannavaro al Benevento diventano 3 i campioni del mondo 2006 ad allenare in Serie B dopo Inzaghi (Reggina) e… - sportli26181512 : Cannavaro sarà il nuovo allenatore del Benevento: primo incarico in Italia: Il Benevento ha comunicato ufficialment… - umbriaOn : #SerieB, muore la #moglie di Fabio #Liverani: #Ternana e #Perugia unite nel #cordoglio -