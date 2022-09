Serie A | convocata l’Assemblea di Lega | i dettagli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Molto presto i club diA si riuniranno per la consueta Assemblea di. A dar la notizia, negli ultimi minuti, è stata proprio lache attraverso un comunicato ha ufficializzato il tutto., stando al comunicato dellaA, è stata ufficializzata per mercoledì 28 settembre: i club si riuniranno prima alle 12:15 e in seconda convocazione alle 14:15, tutto ovviamente presso la sede dellain quel di Milano.Assemblea Si discuterà di tanti argomenti, fra cui anche l’importante questioneta ai diritti TV del triennio 2024/2027. Al riguardo, ovviamente, verranno stabilite quelle che saranno le linee guida. Ci si attendono, dunque, delle novità importanti per il ...

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, la Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea per mercoledì 28 settembre, con i club che si riuniranno presso la sede ...Tante novità in arrivo da campi e quotidiani sulle condizioni degli infortunati di Serie A. Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero e non solo in chiave fantacalcio e scambi (in molti li hanno ap ...