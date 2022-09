Separazione Allegri-Angiolini, moglie Pazzini: “Ambra non se ne va da casa mia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Separazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, avvenuta ormai qualche mese fa, lascia ancora degli strascichi. In particolare, il nuovo capitolo riguarda l’appartamento in cui vivevano i due, di proprietà di Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti, che l’avevano affittato la coppia per dieci mesi, fino allo scorso giugno. Da allora, l’attrice, ora impegnata alla conduzione di XFactor, non ha ancora lasciato l’immobile, senza però pagare il contratto. A portare alla luce la questione è proprio Slitti sui propri profili social, in cui spiega che nel tempo sono stati provati vari approcci di intermediazione, coinvolgendo anche l’allenatore della Juventus, senza per arrivare ad una soluzione. “A luglio iniziano ad entrare di mezzo i legali sia di Ambra che di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Latra Massimiliano, avvenuta ormai qualche mese fa, lascia ancora degli strascichi. In particolare, il nuovo capitolo riguarda l’appartamento in cui vivevano i due, di proprietà di Giampaoloe Silvia Slitti, che l’avevano affittato la coppia per dieci mesi, fino allo scorso giugno. Da allora, l’attrice, ora impegnata alla conduzione di XFactor, non ha ancora lasciato l’immobile, senza però pagare il contratto. A portare alla luce la questione è proprio Slitti sui propri profili social, in cui spiega che nel tempo sono stati provati vari approcci di intermediazione, coinvolgendo anche l’allenatore della Juventus, senza per arrivare ad una soluzione. “A luglio iniziano ad entrare di mezzo i legali sia diche di ...

