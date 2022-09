Sentenza amara per Caterina Balivo | “Non ha nessuna possibilità” | Pronti a chiudere tutto

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Risveglio amaro per la conduttriceche rischia di essere tagliata fuori: i numeri sono una vera e propria condanna La conduttrice(screenshot sito La7)Questa nuova stagione televisiva si è rivelata una svolta per la conduttricetornata finalmente al timone di un programmasuo. Lo storico volto della televisione italiana è impegnata alla conduzione di Lingo: un nuovo game show della fascia preserale di La7. Un ritorno emozionante per lei che nelle scorse settimane ha dichiarato di credere fortemente in questo progetto. Un format che rischia però di rivelarsi un fallimento dopo appena poche puntate e lo confermano i dati di ascolto particolarmente bassi., il flop di ...