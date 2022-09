"Selvaggia Lucarelli diffamata", Mughini massacrato: quanto deve pagare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mughini contro Selvaggia Lucarelli. Prima dell'inizio di Ballando con le stelle si consuma uno strappo molto forte ed evidente. Il programma di Milly Carlucci sta per iniziare con un cast molto forte (tra l'altro all'interno c'è Enrico Montesano). Qualche tempo fa Mughini, nel corso di un'intervista online a Il Giornale, aveva tuonato contro la Lucarelli così: “Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue te**e sul web e dintorni. Nella storia del mondo le te**e sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa". Ovviamente queste frasi non sono sfuggite alla Lucarelli, che riprendendo questo pensiero di Mughini lo aveva commentato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)contro. Prima dell'inizio di Ballando con le stelle si consuma uno strappo molto forte ed evidente. Il programma di Milly Carlucci sta per iniziare con un cast molto forte (tra l'altro all'interno c'è Enrico Montesano). Qualche tempo fa, nel corso di un'intervista online a Il Giornale, aveva tuonato contro lacosì: “Non capisco bene perché la, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue te**e sul web e dintorni. Nella storia del mondo le te**e sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa". Ovviamente queste frasi non sono sfuggite alla, che riprendendo questo pensiero dilo aveva commentato ...

