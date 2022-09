“Seguimi”: dal 2 ottobre spettacolo di luci sulla facciata della basilica di San Pietro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Città del Vaticano – La facciata della basilica vaticana si trasforma in maxi-schermo e per “raccontare” la vita di san Pietro. Con effetti tridimensionali, attraverso un videomapping che utilizza le tecnologie più sofisticate, dal 2 al 16 ottobre, a partire dalle ore 21, le opere d’arte che raffigurano il Principe degli Apostoli prenderanno vita assieme ad animazioni al pc. “Sarà la prima tappa di una serie di itinerari di arte e fede – spiega l’arciprete della basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, nel corso di una conferenza svoltasi in Vaticano. Il primo videomapping in cui San Pietro stesso, che avrà la voce narrante di Flavio Insinna, racconterà la sua ‘biografia’”. Intitolato “Seguimi. La vita di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) Città del Vaticano – Lavaticana si trasforma in maxi-schermo e per “raccontare” la vita di san. Con effetti tridimensionali, attraverso un videomapping che utilizza le tecnologie più sofisticate, dal 2 al 16, a partire dalle ore 21, le opere d’arte che raffigurano il Principe degli Apostoli prenderanno vita assieme ad animazioni al pc. “Sarà la prima tappa di una serie di itinerari di arte e fede – spiega l’arcipretedi San, il cardinale Mauro Gambetti, nel corso di una conferenza svoltasi in Vaticano. Il primo videomapping in cui Sanstesso, che avrà la voce narrante di Flavio Insinna, racconterà la sua ‘biografia’”. Intitolato “. La vita di ...

