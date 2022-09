“Segnale di debolezza, sta perdendo la guerra”: le reazioni occidentali al discorso di Putin. Usa: “Prendiamo sul serio minaccia nucleare” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Piovono le reazioni internazionali alla mossa con cui Vladimir Putin, in un discorso alla nazione nella mattinata di martedì, ha annunciato la mobilitazione di 300mila riservisti per intensificare l’offensiva in Ucraina e il sostegno di Mosca ai referendum indipendentisti indetti dalle amministrazioni regionali filorusse, tornando ad agitare lo spettro di una guerra nucleare. Il primo a intervenire è il governo tedesco, con il vice del cancelliere Olaf Scholz, il verde Robert Habeck, che parla di “un passo pessimo, sbagliato”, che segna l’inizio di “una nuova escalation”. “Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico, ma è “chiaro che l’Ucraina dovrà continuare ad avere pieno sostegno”, dice Habeck. Per l’ambasciatrice statunitense a Kiev, Bridget Brink, “i referendum farsa e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Piovono leinternazionali alla mossa con cui Vladimir, in unalla nazione nella mattinata di martedì, ha annunciato la mobilitazione di 300mila riservisti per intensificare l’offensiva in Ucraina e il sostegno di Mosca ai referendum indipendentisti indetti dalle amministrazioni regionali filorusse, tornando ad agitare lo spettro di una. Il primo a intervenire è il governo tedesco, con il vice del cancelliere Olaf Scholz, il verde Robert Habeck, che parla di “un passo pessimo, sbagliato”, che segna l’inizio di “una nuova escalation”. “Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico, ma è “chiaro che l’Ucraina dovrà continuare ad avere pieno sostegno”, dice Habeck. Per l’ambasciatrice statunitense a Kiev, Bridget Brink, “i referendum farsa e la ...

