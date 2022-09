Secondo Lega e Fratelli d’Italia, Marco Damilano ha violato la par condicio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il cavallo e la torre è il format di informazione che Marco Damilano conduce su Raitre, nella fascia preserale, quella tradizionalmente tra le più seguite tra gli spettatori delle televisioni del servizio pubblico. Ha scelto di ospitare l’opinione del filosofo Bernard Henry Levy che, nella puntata a lui dedicata il 19 settembre, si è lasciato andare a un durissimo attacco nei confronti di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. Secondo Lega e Fratelli d’Italia, dunque, a cinque giorni dal voto, Marco Damilano viola la par condicio. I parlamentari dei due partiti in commissione di Vigilanza Rai sostengono che non è possibile realizzare una puntata del genere a ridosso del 25 settembre. E anche l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il cavallo e la torre è il format di informazione checonduce su Raitre, nella fascia preserale, quella tradizionalmente tra le più seguite tra gli spettatori delle televisioni del servizio pubblico. Ha scelto di ospitare l’opinione del filosofo Bernard Henry Levy che, nella puntata a lui dedicata il 19 settembre, si è lasciato andare a un durissimo attacco nei confronti di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni., dunque, a cinque giorni dal voto,viola la par. I parlamentari dei due partiti in commissione di Vigilanza Rai sostengono che non è possibile realizzare una puntata del genere a ridosso del 25 settembre. E anche l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del ...

