“Se vuole | recito una preghiera” | Salvini perde la pazienza dopo esser stato incalzato con domande sui rapporti con Putin | VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Quel che stupisce delle reazioni di Matteoquando vieneconsuè lo stupore.anni passati a rilasciare dichiarazioni in sostegno del capo del Cremlino (indossando felpe e magliette diventate fuori moda), è paradossale che un leader di un partito che per moltissimo tempo ha stretto accordi politici con Russia Unita (proprio il partito di) si stranisca e decida di non rispondere alle. E quando lo fa, punta il dito contro gli altri. Ed è accaduto nuovamente questa mattina quando, ospite di Simone Spetia a 24 Mattino (su Radio 24) il segretario del Carroccio ha perso le staffe in diretta.si arrabbia per lesuicon“Si è ...

neXtquotidiano : “Se vuole, recito una preghiera”, #Salvini perde la pazienza dopo esser stato incalzato con domande sui rapporti co… - chiadegli : @CaroliFiorenzo Il vero discrimine è la differenza tra feto di tre mesi e di tre mesi e un giorno salvo casi di abo… -

Il Fatto Quotidiano

...' La guerra cambia ogni tipo di valutazione - risponde Salvini - Ma scusi io a pochi giorni dal voto devo parlare di avere avuto come tutti rapporti con Putin Che le devo dire seuna ...Quandola mia mente viaggia, ho idee, e la libertà di metterle in pratica. Nella recitazione ... Il rischio che corre il cinema di oggi è di adattarsi a quello chela gente, non offrire ... Salvini sbotta col conduttore di Radio24: “Io pentito dei miei rapporti con Putin Ma vuole che mi… Per il leghista, 'si tratta di un'emergenza nazionale, Draghi non può non cogliere segnali'. Ma la leader Fdi ribadisce: 'Non è la soluzione: è pozzo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-652357a7-bd52-d667-c901-cffa915b4b ...