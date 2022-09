Scholz | quelle ingerenze sulle elezioni che vanno bene al Pd

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Se si tratta di Olaf, leitaliane a quanto parebenissimo. Dopo settimane di chiacchiere totalmente inutili su presunti fiumi di chissà quanto denaro provenienti dal Cremlino in favore di altrettanto presunti – soprattutto ora – partiti filorussi, non supportati da alcuna prova concreta, il cancelliere tedesco fa un’affermazione cne, nei due giorni successivi, stranamente non fa lo stesso rumore., lebuone Olafdalleesplicite non si tira certo indietro. Due giorni fa il cancelliere aveva invitato gli italiani a non votare “i post-fascisti di Meloni che porterebbero il Paese nella direzione sbagliata”. Pesa in modo evidente il rapporto di ...

IlPrimatoN : Solito doppiopesismo - impercezione : RT @giuseppegenna: @impercezione Prova a dirgli che Piemonte e Lombardia adesso sono dei tedeschi, di colpo, dopo che Scholz ha bombardato… - giuseppegenna : @impercezione Prova a dirgli che Piemonte e Lombardia adesso sono dei tedeschi, di colpo, dopo che Scholz ha bombar… - ScalezJunior : @andreacantelmo8 Quelle che Zelensky rifiutò quando Scholz gli propose un accordo, 5 giorni prima dell'inizio del c… -

... Macron e. 09:38 Quali sono i Paesi dotati di armi nucleari Sono ancora oltre 15.000 le ...il possibile per garantire che i referendum si svolgano in piena sicurezza' e che i cittadini di..."Gli Stati Uniti non riconosceranno mai come territorio della Russiaaree dell'Ucraina in cui Putin ha annunciato di voler tenere dei referendum per l'annessione".tedesco Olaf: "I ...La leader di Fratelli d’Italia: Letta a Berlino non fa l’interesse nazionale. E spinge Vox in Spagna. Il segretario Pd: da lei una visione autarchica e provinciale dell’Europa ...L'azienda Cosco aveva presentato un’offerta al governo Merkel e a quei tempi ha ricevuto l’assenso. Con l’arrivo di Scholz e la guerra in Ucraina le cose sono ...