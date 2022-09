Scandalo Mose, confiscati 330mila euro di vitalizio all’ex assessore regionale Renato Chisso (Forza Italia) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il trattamento di fine mandato, lo Stato incamera anche i vitalizi liquidati a Renato Chisso, ex assessore regionale ai Trasporti del Veneto, arrestato e coinvolto nel 2014 nello Scandalo Mose. Su ordine della procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di polizia economico finanziaria ha eseguito una confisca per complessivi 332mila euro, di cui Chisso era creditore nei confronti del Consiglio regionale Veneto a titolo di vitalizio. Il provvedimento è stato possibile perché l’ex esponente di Forza Italia aveva patteggiato una pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per corruzione, con la sospensione della pena. Siccome la somma quantificata quale prezzo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il trattamento di fine mandato, lo Stato incamera anche i vitalizi liquidati a, exai Trasporti del Veneto, arrestato e coinvolto nel 2014 nello. Su ordine della procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di polizia economico finanziaria ha eseguito una confisca per complessivi 332mila, di cuiera creditore nei confronti del ConsiglioVeneto a titolo di. Il provvedimento è stato possibile perché l’ex esponente diaveva patteggiato una pena di 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per corruzione, con la sospensione della pena. Siccome la somma quantificata quale prezzo della ...

