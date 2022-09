Salvini “Sì allo scostamento di bilancio, chi chiede tempo sbaglia” (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “scostamento di bilancio? Se noi non mettiamo i soldi necessari, che non chiede Salvini ma che chiede chi lavora si mettono a rischio fabbriche, lavoratori. Meglio mettere a debito 30 miliardi adesso per tenere aperte le fabbriche o non metterli adesso e fare debito? Secondo me è meglio avere 30 miliardi adesso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio 24. “E' un'emergenza da risolvere adesso – ha aggiunto – se la bolletta di luglio era pesante quella di settembre sarà ancora più pesante. Chi chiede tempo sbaglia, vale per Fdi e Pd, si deve fare adesso”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “di? Se noi non mettiamo i soldi necessari, che nonma chechi lavora si mettono a rischio fabbriche, lavoratori. Meglio mettere a debito 30 miliardi adesso per tenere aperte le fabbriche o non metterli adesso e fare debito? Secondo me è meglio avere 30 miliardi adesso”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Radio 24. “E' un'emergenza da risolvere adesso – ha aggiunto – se la bolletta di luglio era pesante quella di settembre sarà ancora più pesante. Chi, vale per Fdi e Pd, si deve fare adesso”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

