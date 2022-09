Salvini ritocca il murale con Meloni | dai coltelli nascono fiori

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Provano in ogni modo a far passare il messaggio che tra Matteoe Giorgianon corra buon sangue. La minima differenza di posizione tra i due diventa il pretesto per sostenere che, in caso di vittoria del centrodestra, i due leader non riusciranno a governare insieme. A colpire ieri mattina è Salvatore Benintende, in arte TvBoy, lo "street artist" del movimento UrbanPop. Lo ha fatto con uns nel centro di Roma, in via del Collegio Capranica, la stessa strada dove nel 2018 apparve il famoso bacio trae Di Maio prima del via libera al primo governo Conte. Stavolta, a baciare il segretario della Lega, è la leader di Fratelli d'Italia. Con un piccolo particolare che non è passato inosservato. Entrambi nascondono un coltello dietro le spalle, pronti ad accoltellarsi se necessario. Sullo ...