Salvini: "Per abbassare le bollette stop al canone Rai". La replica di Letta: "Fa gli interessi di Mediaset"

Di fronte al pubblico di Pontida Matteo Salvini ha aggiunto un punto al suo programma: cancellare i 90 euro di canone Rai che si pagano insieme alla bolletta della luce. "Bisogna mettere 30 miliardi di euro adesso per bloccare l'aumento delle bollette della luce, altrimenti sarà un disastro" – ha spiegato durante un meeting a Torino – "E grazie a Renzi sulle bollette della luce da qualche anno c'è una tassa in più che tutti voi pagate, il canone Rai. Chi sceglie la Lega sceglie l'abolizione del canone Rai. Come tante altre televisioni si paghi da sola". "È evidente che Salvini è portavoce degli interessi di Mediaset" ha commentato il segretario dem Enrico Letta. La riforma di Renzi che ha legato il ...

