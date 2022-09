(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le difficoltà di Matteosi evincono anche dalla necessità che avverte di mettersi a rincorrere l’alleata-avversaria Giorgia Meloni sul suo stesso terreno. È indubbio che in questi ultimi giorni la numero uno di Fratelli d’Italia abbia dismesso i panni della leader moderata e istituzionale indossati nel corso della campagna elettorale, addirittura convergendo con il premier Mario Draghi sulla sconvenienza di procedere a uno scostamento di bilancio. Dal Papeete in poiha sempre perso consensi. Con un nuovo calo sarà impossibile restare alla guida della Lega Sintonie che bolla ora come semplici coincidenze mentre si lancia con un piglio aggressivo a criticare il premier uscente. Allo stesso modosi ritrova ad alzare i toni proprio con l’ex banchiere. Per quest’ultimo, afferma con durezza il leader leghista, “non ci ...

LA NOTIZIA

Secondo un sondaggio di Cnc Media, in collaborazione con il Sole 24 Ore, per gli elettori della fascia 18 -l'ambiente è il secondo tema più rilevante dopo il lavoro. Tirando le somme, quasi ...... quando il partito arrivò a sfondare il% nelle Europee del 2019. La vecchia Lega, per mano di, risorge a Pontida, lì dove tutto è cominciato. Nel raduno che si è tenuto domenica scorsa le ... Salvini al 34% è solo un ricordo. Il congresso dopo il voto è sicuro Matteo Salvini si pente di lockdown e sanzioni anti Covid. Se tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa infermieri, medici, insegnati e poliziotti durante il Covid. Tut ...