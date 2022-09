Saluto fascista di Romano La Russa, fratello di Ignazio, al funerale: le reazioni della politica (Di mercoledì 21 settembre 2022) Saluto fascista di Romano La Russa, fratello di Ignazio, ed assessore della Regione Lombardia. La Russa si è reso protagonista di un episodio spiacevole che ha richiamato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici. Saluto fascista di Romano La Russa, fratello di Ignazio, al funerale L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, fratello di Ignazio, si è reso protagonista di un episodio che sta facendo discutere in queste ore. L’assessore ha fatto il Saluto fascista al funerale di Alberto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022)diLadi, ed assessoreRegione Lombardia. Lasi è reso protagonista di un episodio spiacevole che ha richiamato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici.diLadi, alL’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia,Ladi, si è reso protagonista di un episodio che sta facendo discutere in queste ore. L’assessore ha fatto ilaldi Alberto ...

