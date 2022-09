Salute | incubi frequenti spia di maggior rischio demenza | lo studio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - Tempi e qualità del sonno possono influenzare ildi ammalarsi di, di cui l'Alzheimer è la forma principale. Mentre oggi si celebra la Giornata mondiale dedicata alla patologia neurodegenerativa, due studi suggeriscono un possibile legame tra chance di svilupparla e abitudini notturne. Da un lato, una ricerca cinese pubblicata sul 'Journal of the American Geriatrics Society' invita a monitorare da vicino gli anziani che vanno a letto presto e dormono più di 8 ore. Dall'altro lato, un lavoro inglese apparso su 'eClinicalMedicine - The Lancet' rileva che averepotrebbe essere un indicatore precoce del pericolo. Fare spesso brutti sogni, in altre parole, moltiplicherebbe le probabilità di ammalarsi. Una ...

