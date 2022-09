Salernitana | Iervolino | “Puntiamo alle prime dieci posizioni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “E’ una giornata importante. San Matteo, il patrono della città deve anche abbracciarci e accompagnarci per un campionato importante. La città mi ha coinvolto in tutte le sue declinazioni. Io mi sento un cittadino salernitano e non potevo mancare“. Il presidente della, Danilo, è intervenuto così prima di prender parte al pontificale in onore di San Matteo, patrono della città di Salerno. “L’asticella si è alzata. Tentiamo di andare dall’altra parte della classifica, quindi tra le. La squadra c’è ed è importante” ha aggiunto. SportFace.