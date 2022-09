Salento, bolletta da oltre un milione di euro: la fabbrica di gelati sospende la produzione (ma non licenzia) (Di mercoledì 21 settembre 2022) «licenziare? Non ci penso proprio. Quest?anno la domanda è aumentata. Quindi, per produrre di più ho dovuto assumere altri 10 addetti. Ora ne ho 52. E non li toccherei per... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 settembre 2022) «re? Non ci penso proprio. Quest?anno la domanda è aumentata. Quindi, per produrre di più ho dovuto assumere altri 10 addetti. Ora ne ho 52. E non li toccherei per...

Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Maxi #bolletta da oltre un milione di euro in #Salento: fabbrica di gelati sospende la produzione. Ma non licenzia http… - ilmessaggeroit : Maxi #bolletta da oltre un milione di euro in #Salento: fabbrica di gelati sospende la produzione. Ma non licenzia - PugliaStream : Salento, bolletta da oltre un milione di euro: la fabbrica di gelati sospende la produzione - Alessan02694862 : @Baldo14603459 Proprio adesso è arrivata la bolletta sulla tassa della spazzatura 500 euro in una casa normale in p… -