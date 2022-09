Sacerdote celebra la Messa vestito da ciclista Il vescovo | «Chiedi scusa | ti presto io la voce»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Polemiche su un “don” bresciano, Fabio Corazzina. Durante un tour in Sicilia, ilhato laindossando un completo da. Pantaloncini corti, scarpette, sciarpa. Poi ha postato il video sul suo profilo Facebook. Una scelta, quella del, che ha provocato un mare di commenti, sia sul profilo che su varie bacheche social. La notizia infatti è rimbalzata un po’ dappertutto. Chiaramente – come ampiamente previsto – si sono scontrate due “fazioni”. I follower di don Fabio l’hanno incoraggiato. Gli altri l’hanno fortemente criticato. Si passa dal “Forza don Fabio, grazie di tutto” a “Hai ridicolizzato il sacro, una cosa inaccettabile”. Ilbocciato daldi Brescia Ma la bocciatura più importante ...

NethipEdien2000 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Un sacerdote celebra la messa vestito da ciclista, il Vescovo invia un richiamo. Il video della messa durante un… - Aure1970 : Ogni volta che c'è un prete che, secondo me, fa quello che avrebbe fatto Gesù, gli arriva la rampogna dalle alte sf… - Rupert669966 : Sacerdote celebra la messa vestito da ciclista, richiamo del Vescovo

Parroco di Brescia celebra la messa con un 'outfit' fuoriluogo. Arriva il richiamo del vescovo Tremolada 'Il contesto, ...' scrive il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada in una lettera al... Sacerdote celebra vestito da ciclista, richiamo del Vescovo - Italia