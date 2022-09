Sacchi | «In Italia siamo presuntuosi e scarsi Pensiamo sempre di cavarcela con i soldi e con la furbizia»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Messaggero intervista Arrigo. Il suo giudizio sull’del calcio e non solo è impietoso. «Il Nord adesso guida il mondo e noifermi. Al massimo, inseguiamo. Se l’è costretta oggi a rincorrere altre nazioni più moderne e sviluppate, come pospretendere che il calcio non rispecchi la realtà generale?». E ancora: «una nazione gattopardesca, dove tutto deve cambiare per non cambiare nulla.il paese delle corporazioni e delle mafie. La mafia esiste perchémafiosi nell’animo.un paese con un elevato tasso di corruzione. Chi arriva al potere, magari all’inizio animato davvero da buone intenzioni, alla fine deve pagare il prezzo dei compromessi ai quali si è dovuto piegare durante la ...