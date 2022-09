Ryan Murphy racconta su Netflix la storia di Dahmer, il cannibale di Milwaukee (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dahmer - Evan Peters Mostro: La Vera storia di Jeffrey Dahmer. Questo è il sottotitolo della serie tv Dahmer, disponibile da oggi su Netflix, che chiarisce già molto di ciò che il pubblico vedrà nei dieci episodi: la ricostruzione della vita di uno spietato ed inquietante serial killer, che dal 1978 al 1991 uccise indisturbato diciassette persone, infierendo sui loro corpi con inaudita violenza. Pensata per un pubblico adulto, considerato il tema trattato, la serie è stata creata da Ryan Murphy, già padre tra le altre di Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story e 9-1-1 ma reduce da alcuni passi falsi targati Netflix. Ad interpretare il protagonista è Evan Peters, pupillo di Murphy per American Horror Story, nel ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 settembre 2022)- Evan Peters Mostro: La Veradi Jeffrey. Questo è il sottotitolo della serie tv, disponibile da oggi su, che chiarisce già molto di ciò che il pubblico vedrà nei dieci episodi: la ricostruzione della vita di uno spietato ed inquietante serial killer, che dal 1978 al 1991 uccise indisturbato diciassette persone, infierendo sui loro corpi con inaudita violenza. Pensata per un pubblico adulto, considerato il tema trattato, la serie è stata creata da, già padre tra le altre di Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, American Crime Story e 9-1-1 ma reduce da alcuni passi falsi targati. Ad interpretare il protagonista è Evan Peters, pupillo diper American Horror Story, nel ...

