Russia, procura Mosca: “Chi protesta contro mobilitazione rischia 15 anni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Poche ore dopo l’annuncio della ‘mobilitazione parziale” per la guerra in Ucraina da parte di Vladimir Putin, la procura di Mosca avvisa che chi partecipa alle proteste rischia 15 anni di carcere. In un comunicato, la procura si riferisce alla pubblicazione sui social media di “post con informazioni per partecipare ad azioni pubbliche e commettere altre azioni illegali”. “La procura mette in guardia dalla distribuzione di questo materiale – prosegue la nota – e la partecipazione ad azioni illegali che sono punibili sulla base di leggi penali ed amministrative”. Azioni, si aggiunge, che sono “qualificate come reati punibili anche con pene detentive fino a 15 anni”. Secondo il gruppo Ovd-Info, oltre 60 persone sono state finora ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Poche ore dopo l’annuncio della ‘parziale” per la guerra in Ucraina da parte di Vladimir Putin, ladiavvisa che chi partecipa alle proteste15di carcere. In un comunicato, lasi riferisce alla pubblicazione sui social media di “post con informazioni per partecipare ad azioni pubbliche e commettere altre azioni illegali”. “Lamette in guardia dalla distribuzione di questo materiale – prosegue la nota – e la partecipazione ad azioni illegali che sono punibili sulla base di leggi penali ed amministrative”. Azioni, si aggiunge, che sono “qualificate come reati punibili anche con pene detentive fino a 15”. Secondo il gruppo Ovd-Info, oltre 60 persone sono state finora ...

_Nico_Piro_ : a livello di effetti politico-economici ma se da guerra di difesa dall'invasore è diventato conflitto per procura (… - italiaserait : Russia, procura Mosca: “Chi protesta contro mobilitazione rischia 15 anni” - ClaraPorta4 : RT @_Nico_Piro_: a livello di effetti politico-economici ma se da guerra di difesa dall'invasore è diventato conflitto per procura (a dista… - guirav : @FPanunzi @guffanti_marco @demagistris @unione_popolare Invece potrebbe andare come magistrato della Procura borbon… - La_Fede__ : RT @OrtigiaP: Gli Italiani non ne vogliono sapere di una guerra per procura., non vogliono inviare armi e voglio recuperare i rapporti con… -