Russia, l’analista: “Putin va verso escalation da posizione di debolezza” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin “va chiaramente verso l’escalation da una posizione di debolezza”. Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dell’Iai, parla con l’Adnkronos dopo il discorso del leader russo che, a sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, annuncia la “mobilitazione parziale” e agita lo spettro nucleare, “sbagliando un’altra volta”. Per spiegare il discorso di Putin, Mikhelidze parla della controffensiva delle forze ucraine che “richiedeva una risposta da parte del Cremlino”, una “risposta politica” in assenza di una “sul fronte” e sottolinea come “la fase iniziale” dell’iniziativa ucraina sia stata “segnata dalla liberazione della regione di Kharkiv”, una “operazione avvenuta nel giro di quattro giorni” con le forze ucraine che sono state in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir“va chiaramentel’da unadi”. Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dell’Iai, parla con l’Adnkronos dopo il discorso del leader russo che, a sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, annuncia la “mobilitazione parziale” e agita lo spettro nucleare, “sbagliando un’altra volta”. Per spiegare il discorso di, Mikhelidze parla della controffensiva delle forze ucraine che “richiedeva una risposta da parte del Cremlino”, una “risposta politica” in assenza di una “sul fronte” e sottolinea come “la fase iniziale” dell’iniziativa ucraina sia stata “segnata dalla liberazione della regione di Kharkiv”, una “operazione avvenuta nel giro di quattro giorni” con le forze ucraine che sono state in grado di ...

Russia_1983 : RT @itsmeback_: ?? Il discorso di Putin rimandato a domani, afferma l'analista politico Sergei Markov, vicino al Cremlino È chiaro che sono… - pierofreddio : L'#Ucraina non è abbastanza per gli #America come torcia ardente nello spazio post-sovietico. L'Occidente mira a di… - LBasemi : L'Ucraina non è abbastanza per gli americani come torcia ardente nello spazio post-sovietico. L'Occidente mira a d… - UgoZoffi : @PieroSansonetti Ma va? Che analista! Non é che gli usa fanno la guerra alla Russia militarmente attraverso l’ucrai… - MadamaL41898457 : RT @StartMagNews: L’intelligence #Usa sta lanciando un avvertimento all’Italia? Il commento di Federico Petroni, analista geopolitico di Li… -