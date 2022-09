Russia | la testata indipendente Meduza | “Esauriti i biglietti aerei verso Turchia e Armenia dopo la mobilitazione parziale”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)dallaIstanbul, ined Erevan, in. È l’effetto del discorso di Vladimir Putin, che ha annunciato ladei cittadini russi. Lo rende noto la. Sono infatti stati quindi chiamati alle armi oltre 300.000 uomini, necessari secondo il Cremlino per “la liberazione dei territori del Donbass” che “resta l’obiettivo irremovibile”, ha dichiarato Putin. Il timore è che il prossimo passo del Cremlino possa essere lagenerale e di conseguenza la chiusura dei confini per i cittadini russi. Questo, secondo larussa, ha spinto molte persone ad ...

fattoquotidiano : Russia, la testata indipendente Meduza: “Esauriti i biglietti aerei verso Turchia e Armenia dopo la mobilitazione p… - mitsouko1 : RT @ultimenotizie: Il presidente russo #Putin dovrebbe parlare alla nazione in merito ai referendum per l'unione alla #Russia dei territor… - DemianDee : @RODOLFOPRENESTI @bordoni_russia Siamo al ribaltamento della realta'. E' la tv russa che ne parla. Qui da noi, alme… - amaryllide1 : RT @WILCHE91: @FraMatta @freddylos_di @Ivan_Grieco ...valuti con una guerra senza mobilitazione generale, se la Russia richiama le riserve,… - WILCHE91 : @GaetanoAngelic1 @Marino97690726 @freddylos_di @Ivan_Grieco Guardi la sua tesi è che la Russia abbia accumulato tes… -

Il Fatto Quotidiano

Lo scrive su Telegram laindipendente russa Meduza. La preoccupazione per la mobilitazione ... solo il 3 % della popolazione si dice disposta a combattere per la. Intanto su Telegram in ...Lo scrive su Telegram laindipendente russa Meduza. Putin annuncia la "mobilitazione ... solo il 3 % della popolazione si dice disposta a combattere per la. Intanto su Telegram in russo ... Russia, la testata indipendente Meduza: “Esauriti i biglietti aerei verso Turchia e Armenia dopo la… Non passa giorno senza che Giorgia Meloni cerchi di smarcare il proprio partito dall'ingombrante passato. E un nuovo video mette in imbarazzo la candidata premier: il fratello minore di Ignazio La Rus ..."L'Occidente vuole distruggerci. Useremo tutti i mezzi per proteggerci". La leva militare riguarderà i cittadini che fanno già parte delle riserve; ...