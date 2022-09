Russia, giovani in fuga dopo discorso Putin (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – L’annuncio di Vladimir Putin con il via alla mobilitazione parziale in Russia per andare a combattere in Ucraina ha gettato nel panico migliaia di giovani russi. “Non voglio diventare carne da cannone”, dichiara un 30enne moscovita a Moscow Times, che ha raccolto diverse testimonianze. “Mio fratello ha paura. Stiamo urgentemente cercando di comprargli un biglietto aereo per ovunque”, dice la sorella di un giovane che ha appena terminato il servizio militare. Sui social, intanto, alle immagini di riservisti in partenza si accompagnano quelle di giovani che prendono il volo o partono con ogni mezzo disponibile. “Certo che ho paura- dice Oleg, 29 anni – voglio assolutamente evitare di arruolarmi. Se avessi i soldi andrei all’estero”. “La gente cercherà ogni opportunità per evitare l’arruolamento, qualcuno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – L’annuncio di Vladimircon il via alla mobilitazione parziale inper andare a combattere in Ucraina ha gettato nel panico migliaia dirussi. “Non voglio diventare carne da cannone”, dichiara un 30enne moscovita a Moscow Times, che ha raccolto diverse testimonianze. “Mio fratello ha paura. Stiamo urgentemente cercando di comprargli un biglietto aereo per ovunque”, dice la sorella di un giovane che ha appena terminato il servizio militare. Sui social, intanto, alle immagini di riservisti in partenza si accompagnano quelle diche prendono il volo o partono con ogni mezzo disponibile. “Certo che ho paura- dice Oleg, 29 anni – voglio assolutamente evitare di arruolarmi. Se avessi i soldi andrei all’estero”. “La gente cercherà ogni opportunità per evitare l’arruolamento, qualcuno ...

