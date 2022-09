Russia, esauriti tutti i biglietti aerei per lasciare Mosca (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il discorso di Putin che annunciava la «mobilitazione parziale» e le voci sulla possibile chiusura dei confini per gli uomini fra i 18 e i 65 anni, i posti sui voli sono stati tutti venduti. A carissimo prezzo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo il discorso di Putin che annunciava la «mobilitazione parziale» e le voci sulla possibile chiusura dei confini per gli uomini fra i 18 e i 65 anni, i posti sui voli sono stativenduti. A carissimo prezzo

Agenzia_Ansa : Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato… - Corriere : Voli esauriti dalla Russia: 10 mila euro per biglietti di sola andata. Le mete: Istanbul, Dubai, Tel Aviv - Corriere : Dopo il discorso dello zar, esauriti i voli in partenza dalla Russia. La Cina chiede il cessate il fuoco - stefaniatalpo : RT @dariodangelo91: Brutto segnale per #Putin. I voli di sola andata dalla #Russia verso Istanbul in Turchia e Yerevan in Armenia sono anda… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono stati esauriti in poche ore dopo che Vladimir Putin ha annunciato una mo… -