Russia, discorso Putin: mobilitazione per 300.000 riservisti, cosa significa (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia richiama 300.000 riservisti per la guerra contro l’Ucraina. E’ quanto prevede la mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin nel discorso di oggi. “Lo ripeto, stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale. Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione”, ha detto Putin. “Dopo che il regime di Kiev ha respinto una soluzione pacifica al problema del Donbass ed ha fatto la sua rivendicazione sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che una nuova, ampia offensiva nel Donbass, come già accaduto due volte in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Larichiama 300.000per la guerra contro l’Ucraina. E’ quanto prevede laparziale annunciata dal presidente Vladimirneldi oggi. “Lo ripeto, stiamo parlando solo di unaparziale. Ciòche solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione”, ha detto. “Dopo che il regime di Kiev ha respinto una soluzione pacifica al problema del Donbass ed ha fatto la sua rivendicazione sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che una nuova, ampia offensiva nel Donbass, come già accaduto due volte in ...

