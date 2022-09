Russell Crowe presenterà Poker Face a Roma durante la XX edizione di Alice nella Città (Di mercoledì 21 settembre 2022) Russell Crowe ha scelto Roma per il lancio mondiale di Poker Face: l'attore riceverà anche un Premio Speciale e parteciperà ad una masterclass con il pubblico di Alice nella Città. Russell Crowe sarà ospite della XX edizione di Alice nella Città: Roma è stata scelta dall'attore per il lancio mondiale della sua opera seconda, Poker Face, thriller da lui stesso diretto, e interpretato con Liam Hemsworth, che sarà proiettato in anteprima in coproduzione con la Festa del Cinema. Crowe sarà a Roma anche per partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha sceltoper il lancio mondiale di: l'attore riceverà anche un Premio Speciale e parteciperà ad una masterclass con il pubblico disarà ospite della XXdiè stata scelta dall'attore per il lancio mondiale della sua opera seconda,, thriller da lui stesso diretto, e interpretato con Liam Hemsworth, che sarà proiettato in anteprima in coproduzione con la Festa del Cinema.sarà aanche per partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al ...

cinematografoIT : Russell Crowe sarà ospite della XX edizione di @Alicenellacitt: masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubbl… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | Per i vent'anni di @Alicenellacitt #RussellCrowe sarà a Roma per presentare in anteprima mondiale il suo… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | Per i vent'anni di @Alicenellacitt #RussellCrowe sarà a Roma per presentare in anteprima mondiale il suo… - sabrimasce : RT @ciakmag: Dopo l'estate sui social, Russell Crowe torna a Roma da regista e presenta il suo nuovo #PokerFace @Alicenellacitt @romacinema… - ciakmag : Dopo l'estate sui social, Russell Crowe torna a Roma da regista e presenta il suo nuovo #PokerFace @Alicenellacitt… -