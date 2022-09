Russell Crowe ad Alice nella Città: per lui un Premio Speciale e un nuovo thriller (Di mercoledì 21 settembre 2022) Russell Crowe ospite ad Alice nella Città 2022: l’attore ritirerà un Premio e presenterà il thriller Poker Face, da lui stesso diretto e interpretato con Liam Hemsworth Russell Crowe sarà ospite della XX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. L’attore sarà a Roma per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città e partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022)ospite ad2022: l’attore ritirerà une presenterà ilPoker Face, da lui stesso diretto e interpretato con Liam Hemsworthsarà ospite della XX edizione di, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e ai più giovani diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 13 al 23 ottobre 2022. L’attore sarà a Roma per ritirare ilin occasione del ventennale die partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al ...

