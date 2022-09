Rugby, Sky si assicura i diritti per i Mondiali 2023 maschili ed i femminili di ottobre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sky è la “Casa dello Sport” ed è anche la Casa del grande Rugby, con la Rugby World Cup femminile 2021 e la Rugby World Cup maschile 2023. Grazie all’acquisizione di questi due prestigiosi eventi, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le nazionali più forti al mondo, impegnate nella caccia al titolo più importante a livello di nazioni. Emozioni garantite e un’altra occasione per tifare Italia, con entrambe le nazionali qualificate alla fase finale della Rugby World Cup, con l’edizione femminile in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre 2022 e quella maschile in Francia dall’8 settembre al 21 ottobre 2023. Azzurri in un girone difficile, che comprende anche gli “All Blacks” neozelandesi e i padroni di casa francesi. Su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sky è la “Casa dello Sport” ed è anche la Casa del grande, con laWorld Cup femminile 2021 e laWorld Cup maschile. Grazie all’acquisizione di questi due prestigiosi eventi, su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le nazionali più forti al mondo, impegnate nella caccia al titolo più importante a livello di nazioni. Emozioni garantite e un’altra occasione per tifare Italia, con entrambe le nazionali qualificate alla fase finale dellaWorld Cup, con l’edizione femminile in programma in Nuova Zelanda dall’8al 12 novembre 2022 e quella maschile in Francia dall’8 settembre al 21. Azzurri in un girone difficile, che comprende anche gli “All Blacks” neozelandesi e i padroni di casa francesi. Su ...

