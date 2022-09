Rugby: Fir vara il nuovo percorso di sviluppo d'elite per la nazionale femminile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Dalle giovanili sino alla maglia azzurra, per arrivare un giorno non lontano a sognare di salire su un aereo per volare alla Rugby World Cup. Il Rugby femminile italiano muove un nuovo passo verso il futuro, dopo la definizione di un contratto centralizzato con le atlete della nazionale annunciato in aprile, con la presentazione del nuovo percorso di sviluppo d'alto livello, simbolicamente vincolato alla partenza della Squadra nazionale per la rassegna iridata del prossimo autunno in Nuova Zelanda ed operativo a partire dalla Stagione Sportiva 2022/23. FedeRugby (Fir) consolida le progettualità dedicate al Rugby femminile ufficializzando un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Dalle giovanili sino alla maglia azzurra, per arrivare un giorno non lontano a sognare di salire su un aereo per volare allaWorld Cup. Ilitaliano muove unpasso verso il futuro, dopo la definizione di un contratto centralizzato con le atlete dellaannunciato in aprile, con la presentazione deldid'alto livello, simbolicamente vincolato alla partenza della Squadraper la rassegna iridata del prossimo autunno in Nuova Zelanda ed operativo a partire dalla Stagione Sportiva 2022/23. Fede(Fir) consolida le progettualità dedicate alufficializzando un ...

