Rugby: Coppa del Mondo, le 32 azzurre convocate (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Andrea Di Giandomenico, Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, ha annunciato oggi durante la conferenza stampa presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico la lista delle 32 atlete convocate per la Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall'otto ottobre al dodici novembre. La scelta è maturata a seguito di un'intensa estate di preparazione e di tre test match di avvicinamento alla rassegna iridata, contro Canada (24 luglio, Starlight Stadium – Langford, 34-24) e Francia (3 settembre, Stade des Arboras – Nizza, 21-0; 9 settembre, Stadio del Rugby – Biella, 26-19). La rosa selezionata dal Capo Allenatore, per la seconda volta alla guida dello staff tecnico che volerà al Mondiale, si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Andrea Di Giandomenico, Capo Allenatore della Nazionale femminile di, ha annunciato oggi durante la conferenza stampa presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico la lista delle 32 atleteper laWorld Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall'otto ottobre al dodici novembre. La scelta è maturata a seguito di un'intensa estate di preparazione e di tre test match di avvicinamento alla rassegna iridata, contro Canada (24 luglio, Starlight Stadium – Langford, 34-24) e Francia (3 settembre, Stade des Arboras – Nizza, 21-0; 9 settembre, Stadio del– Biella, 26-19). La rosa selezionata dal Capo Allenatore, per la seconda volta alla guida dello staff tecnico che volerà al Mondiale, si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, ...

