Rugby, Coppa del Mondo: convocate 32 azzurre

Sono state annunciate oggi in conferenza stampa dal Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, Andrea Di Giandomenico, le 32 atlete convocate per la Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall'otto ottobre al dodici novembre. La rosa si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, venticinque militano nel campionato nazionale, quattro in quello francese e tre nella massima divisione inglese. "Siamo molto soddisfatti della preparazione svolta in avvicinamento alla Coppa del Mondo – ha dichiarato Di Giandomenico -: il grandissimo impegno da parte di tutte le atlete e dello staff ci permette di essere oggi, alla vigilia della partenza, consapevoli delle nostre potenzialità e fiduciosi di poter affrontare la rassegna con la dovuta preparazione.

