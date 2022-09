Rrahmani non al meglio dopo Milan-Napoli: le condizioni del difensore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arrivano direttamente dal Kosovo degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore centrale del Napoli, impiegato da titolare nella pesantissima vittoria degli uomini di Spalletti a San Siro contro il Milan, non sarebbe infatti al massimo delle condizioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano “Nacionale” direttamente dal Kosovo, degli acciacchi fisici avrebbero fermato il giocatore nelle ultime ore, impedendogli di svolgere le sedute d’allenamento con il resto della squadra. La sua convocazione per la sfida contro l’Irlanda del Nord non sarebbe al momento in dubbio, ma sembrerebbe piuttosto improbabile il suo impiego durante il match. Rrahmani Napoli Kosovo Sembrerebbero servire dunque ulteriori accertamenti ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Arrivano direttamente dal Kosovo degli importanti aggiornamenti sulledi Amir. Ilcentrale del, impiegato da titolare nella pesantissima vittoria degli uomini di Spalletti a San Siro contro il, non sarebbe infatti al massimo delle. Stando a quanto riportato dal quotidiano “Nacionale” direttamente dal Kosovo, degli acciacchi fisici avrebbero fermato il giocatore nelle ultime ore, impedendogli di svolgere le sedute d’allenamento con il resto della squadra. La sua convocazione per la sfida contro l’Irlanda del Nord non sarebbe al momento in dubbio, ma sembrerebbe piuttosto improbabile il suo impiego durante il match.Kosovo Sembrerebbero servire dunque ulteriori accertamenti ...

cn1926it : Dal #Kosovo – #Rrahmani non è al meglio, a rischio la prossima partita: i dettagli - sscalcionapoli1 : Stendardo: “Kim? Mi aspettavo questo impatto, ma non così rapido, Rrahmani una certezza, è il vero leader della ret… - Vik_Sc : RT @ROI05841958: Kim min-jae merita tutti i complimenti del mondo, ma non dimentichiamoci di Amir Rrahmani. - Masika_17 : RT @ROI05841958: Kim min-jae merita tutti i complimenti del mondo, ma non dimentichiamoci di Amir Rrahmani. - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Stendardo: 'Kim? Mi aspettavo questo impatto, ma non così rapido, Rrahmani una certezza, è il vero leader della… -