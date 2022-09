Royal Family | lo struggente ricordo di Camilla | il dolore per la morte improvvisa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 21 settembre 2022)è una di quelle donne che adesso, come gran parte del popolo inglese, ha il cuore diviso in due dal. Una situazione difficile da cui per il momento ancora non è riuscita ad uscire. Ma cosa le è accaduto? Le ultime ore sono state molto difficili per l’intera famiglia reale. Il funerale della Regina Elisabetta II ha fatto scorrere fiumi di lacrime non solo all’interno del suo nucleo familiare ma anche in tutti i sudditi che, nel corso dei 70 anni in cui ha regnato, l’hanno amata e apprezzata. Nella giornata di ieri 19 settembre, il regno si è preparato a dire per sempre addio alla regina Elisabetta in quanto è stato quello il giorno in cui si è svolto il suo funerale così da essere poi sepolta accanto al principe Filippo, suo marito.:Ladella Regina Elisabetta II Era ...