Romina Power, perché indossa sempre abiti lunghi e scarpe basse: il motivo che non sai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si è svelato il motivo per cui Romina Power si mostri sempre con abiti lunghi e scarpe basse. L’ex moglie di Al Bano si è vista recentemente alla prima puntata della stagione di Verissimo, più precisamente, domenica 18 settembre. Un’intervista cominciata singolarmente, alla quale si sono successivamente aggiunte le figlie Cristel e Romina Jr, per una splendida riunione di famiglia da Silvia Toffanin. Romina Power – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma i telespettatori hanno notato un dettaglio costante nella sua presenza, ovvero il look. Infatti, si ricordi che il medesimo dello stesso taglio e colore lo si è già intravisto in una precedente chiacchierata con la stessa conduttrice, ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si è svelato ilper cuisi mostricon. L’ex moglie di Al Bano si è vista recentemente alla prima puntata della stagione di Verissimo, più precisamente, domenica 18 settembre. Un’intervista cominciata singolarmente, alla quale si sono successivamente aggiunte le figlie Cristel eJr, per una splendida riunione di famiglia da Silvia Toffanin.– Altranotizia.it- (Fonte: Google)Ma i telespettatori hanno notato un dettaglio costante nella sua presenza, ovvero il look. Infatti, si ricordi che il medesimo dello stesso taglio e colore lo si è già intravisto in una precedente chiacchierata con la stessa conduttrice, ...

infoitcultura : Romina Power: «Non riuscivo più a camminare». Poi la confessione: torno a vivere in Puglia, ma non per Albano - infoitcultura : Romina Power: “Non riuscivo quasi più a camminare, la riabilitazione è molto lenta e dolorosa - nathansgym : Al Bano and Romina Power - Sempre Sempre - Cami71Michele : @ValentinaFantoz Ora ho cofanetto dvd Bello in mostra L'importante non guardiate mai, come abbiamo fatto noi speran… - LadyBlackBird88 : Scambio di battute senza tra me e il mio collega, avvenuto come se stessimo sostenendo una conversazione seria: Lui… -