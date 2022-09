Roma, tra Zaniolo e il ct Mancini è gelo: che delusione per Nicolò! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, tra Nicolò Zaniolo e il ct Roberto Mancini c’è distanza fino a questo momento: si racconta di un Nicolò deluso Nicolò Zaniolo non è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. La decisione, scome sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ha stupito il fantasista della Roma, che si aspettava di essere preso in considerazione. Sceso il gelo con il ct Roberto Mancini che, al momento, appare propenso a dare fiducia a chi è già nel giro azzurro da tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022), tra Nicolòe il ct Robertoc’è distanza fino a questo momento: si racconta di un Nicolò deluso Nicolònon è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto. La decisione, scome sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ha stupito il fantasista della, che si aspettava di essere preso in considerazione. Sceso ilcon il ct Robertoche, al momento, appare propenso a dare fiducia a chi è già nel giro azzurro da tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LVaticana : #20settembre Per il lancio del #libro '#PapaFrancesco-La Tessitura del mondo' oggi presso Palazzo Altieri a #Roma d… - raffaellapaita : Vi aspetto tra poco a #Roma a Viale Marconi al banchetto del #TerzoPolo per volantinare e raccontare le nostre prop… - meb : #ItaliaSulSerio a Rignano Flaminio e al parco di Tor di Quinto a Roma: quanta bella energia si respira con questa s… - MoManjii : In viaggio verso Roma, valuto tutte le candidature e, di colpo, mi vengono alla mente i portuali di Trieste con il… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pisana, tra via di Brava/via del Ponte Pisano e via di Bravetta -