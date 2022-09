Roma, la sfida dei rimpianti e la siccità che affligge Mourinho (Di mercoledì 21 settembre 2022) rimpianti e siccità profonda in zona gol. Queste le due piaghe che affliggono la Roma di Josè Mourinho nel periodo di stop, ormai giunto, deputato all’arrivo sulla scena del calcio internazionale delle Nazionali. I giallorossi sono caduti in casa sotto al colpo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è riuscita, sul prato dello stadio Olimpico, a compiere ciò che non è stato realizzato dai capitolini: segnare una rete. La gara persa in casa, davanti ad un altro sold-out che ormai non genera più stupori e notizia, ha lasciato l’amaro in bocca ad un ambiente che si era avvicinato al big-match forte di due vittorie consecutive (Empoli e Helsinki in Europa League) che avevano riportato il sorriso dopo i passi falsi contro Udinese e Ludogorets. Mentre in molti puntano il dito, forse sbagliando, sulla mancanza di un gioco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)profonda in zona gol. Queste le due piaghe che affliggono ladi Josènel periodo di stop, ormai giunto, deputato all’arrivo sulla scena del calcio internazionale delle Nazionali. I giallorossi sono caduti in casa sotto al colpo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è riuscita, sul prato dello stadio Olimpico, a compiere ciò che non è stato realizzato dai capitolini: segnare una rete. La gara persa in casa, davanti ad un altro sold-out che ormai non genera più stupori e notizia, ha lasciato l’amaro in bocca ad un ambiente che si era avvicinato al big-match forte di due vittorie consecutive (Empoli e Helsinki in Europa League) che avevano riportato il sorriso dopo i passi falsi contro Udinese e Ludogorets. Mentre in molti puntano il dito, forse sbagliando, sulla mancanza di un gioco ...

