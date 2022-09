Roma | fratelli pusher | la droga nel tubo di scarico

(Di mercoledì 21 settembre 2022), lapronta neldiHashish e cocaina pronte per lo spaccio. A Tor Bella Monaca, gli agenti del distretto Casilino hanno rinvenuto presso l’abitazione di un 47enne italiano, già sottoposto a arresti domiciliari con braccialetto elettronico, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il sospetto da tempo, insieme al fratello, si dedicava allo spaccio e dopo una perquisizione sono emersi circa 60 grammi di cocaina e 92 grammi di hashish nascosti sia all’interno del bagno, in un fintodi, oltre a 210 euro in contanti e materiale idoneo alla pesatura e confezionamento. I due, sono stati arrestati. L'articolo proviene da Italia Sera.

