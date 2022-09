Roma – Decentramento del verde: consegnate al Municipio I 129 aree per complessivi 267mila mq (Di mercoledì 21 settembre 2022) Prosegue l’attuazione del piano di Decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq, come prevede la Deliberazione di Giunta capitolina n. 361 del 21 dicembre 2021 con la formalizzazione del passaggio delle competenze al Municipio I di 129, tra parchi, giardini, piazze, strade e aree monumentali. Alla firma dell’atto erano presenti gli assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, al Patrimonio e Politiche Abitative, Tobia Zevi e la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi. Tra le aree assegnate più significative per estensione figurano: Piazzale Maresciallo Giardino, Piazza della Libertà, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) Prosegue l’attuazione del piano diamministrativo per la gestione delleverdi sotto i 20.000 mq, come prevede la Deliberazione di Giunta capitolina n. 361 del 21 dicembre 2021 con la formalizzazione del passaggio delle competenze alI di 129, tra parchi, giardini, piazze, strade emonumentali. Alla firma dell’atto erano presenti gli assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, al, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, al Patrimonio e Politiche Abitative, Tobia Zevi e la presidente delI Lorenza Bonaccorsi. Tra leassegnate più significative per estensione figurano: Piazzale Maresciallo Giardino, Piazza della Libertà, ...

